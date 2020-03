Koronasmitten: Politiet stenger alle publikumstenester i to veker

innenriks

I ei pressemelding frå Politidirektoratet fredag morgon ber assisterande politidirektør Håkon Skulstad om forståing for at politiet må sikre god beredskap i heile landet og ta smittevernomsyn.

Frå fredag morgon blir alle ikkje-kritiske publikumstenester som krev fysisk oppmøte, stengde, førebels til og med torsdag 26. mars.

– Vi ber om at publikum tar kontakt med det lokale politiet sitt for å gjere nye avtalar fram i tid. Når vi får meir oversikt over situasjonen, vil det bli lagt ut nye bookingtimar for pass. Publikum som har særlege behov som det må takast omsyn til, blir bedne om å kontakte politiet for å orientere om situasjonen sin, seier Skulstad.

Også interne tiltak blir varsla i politiet for å sikre beredskapsevna til etaten. Bruk av heimekontor, utvida karantene for tenestemenn som returnerer frå utanlandsreiser og reiseforbod til utlandet for utvalde medarbeidarar ut april. Dessutan blir rådd mot at tilsette i politiet tek unødige innanlandsreiser med kollektivtransport.

– Innføring av reiseforbod og fleire andre innstrammingar er nødvendig for å sikre at politiet held oppe den operative evna si, og at vi samtidig tar vare på det felles ansvaret vårt om å avgrense smittespreiing, seier Skulstad.