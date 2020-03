Kostnaden for koronaviruset er ukjend

innenriks

– Vi har ikkje laga nokon utrekningar av kva dette kan koste for norsk økonomi. Men vi er førebudde på at det må kome nye tiltak, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han påpeikar at regjeringa no førebur seg på fleire ulike scenario for utviklinga vidare.

Statsminister Erna Solberg (H) meiner det ville vore «heilt umogleg» å gi eit kostnadsanslag no.

– Det er jo heilt avhengig av kor lenge dette vil kome til å gå føre seg og kor sterke tiltak vi må ha, seier ho.

Regjeringa la fredag fram ein pakke med krisetiltak med ei ramme på 6,5 milliardar kroner, men varsla samtidig at dette berre er første steg i ein serie med grep som må takast for å bøte på dei økonomiske skadeverknadene til koronaviruset i Noreg.

Noregs Bank nedjusterte fredag vekstanslaget for norsk fastlandsøkonomi til 0,4 prosent i 2020.

(©NPK)