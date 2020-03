Krisepakke på fleire milliardar skal hjelpe økonomien

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) legg fram tiltaka på ein pressekonferanse klokka 12.30 fredag.

Med seg har ho finansminister Jan Tore Sanner (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tiltaka skal motverke den økonomiske krisa korona-pandemien skaper og er på fleire milliardar kroner, etter det NTB forstår.

Koronasmitten har ført til stup på børsane internasjonalt og i Noreg og ramma reiseliv og luftfart kraftig. Torsdag vart det teke drastiske grep for å avgrense reising og møte mellom folk.

Inntektssikring

Regjeringa har stadfesta at foreldra som er heime med barn på grunn av stengde skular og barnehagar, vil ha rett til omsorgspengar, også kjent som sjukt barn-dagar.

Regjeringa vurderer no å endre kvoten. Kven som skal ta meirkostnaden, er likevel ikkje avklart. LO krev full lønn for arbeidstakarar som må vere heime fordi dei er sette i karantene eller fordi skular og barnehagar er stengde.

– Vi kjem til å ha tett kontakt med partane i arbeidslivet for å diskutere korleis desse utgiftene blir handterte, seier Isaksen.

Tapt inntekt uroar òg mange i små- og mellomstore bedrifter og enkeltmannsføretak, ikkje minst innanfor kultursektoren.

Kostnader og likviditet

Finansministeren seier bedriftene no får redusert kostnadene sine gjennom forbetra permisjonsreglar – at staten tek ein større del av rekninga. Samtidig har mange bedrifter problem med likviditeten.

– Derfor førebur vi no nye tiltak som kan betre på det, seier Sanner til Politisk kvartar på NRK.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har òg varsla tiltak for luftfarten allereie fredag.

Både SAS, Widerøe og Norwegian har kansellert tusenvis av avgangar som følgje av virusutbrotet, sidan reiseverksemda no nærast har stoppa opp.

Rentekutt

Allereie fredag morgon kom Noregs Bank med ein eigen tiltakspakke for å motverke dei negative effektane i økonomien. Sentralbanken kutta styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

– Ei lågare rente kan ikkje forhindre at koronautbrotet får store konsekvensar for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og avgrense risikoen for meir langvarige konsekvensar for produksjon og sysselsetjing, skriv banken.

Noregs Bank tilrådde samtidig å lempe på krava til eigenkapitalen til bankane frå 2,5 til 1 prosent, noko regjeringa kvitterte ut same dag.

Tre fasar

Regjeringa ser for seg tiltak i tre ulike fasar.

– Regjeringa kjem med noko i dag, men er òg nøydde til å kome med noko vidare, seier Isaksen til NRK.

Fredag kjem det akutte tiltaket for å bidra til å unngå eit konkursras i spesielt utsette næringar, som reiseliv og hotell- og restaurantbransjen.

I fase to ser regjeringa for seg å gå i nærare dialog med bestemde bransjar for å meisle ut konkrete tiltak. Målet er å gjere tiltaka så målretta som mogleg og unngå å bruke pengar på grep som ikkje har verknad.

I ein eventuell tredje fase, som ligg lenger fram i tid, vil regjeringa sjå på tiltak for å få skape auka aktivitet i økonomien att.

Tiltaka blir fremja i statsråd fredag og skal behandlast i Stortinget måndag og torsdag neste veke.

