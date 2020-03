LO ikkje nøgde med krisepakken

innenriks

– Når ein reduserer lønnsplikta til arbeidsgivar frå 15 til 2 dagar, tyder det eit betydeleg inntektstap for mange. Det er urimeleg at arbeidstakarar skal ta rekninga, seier LO-leiaren til NTB.

Han understrekar at han er nøgd med at regjeringa hjelper bedriftene gjennom endringar i permisjonsreglane som vart lagde fram i krisepakken fredag, men meiner styresmaktene bør dekkje inntektstapet som følgje av at permitterte arbeidstakarar no går over på dagpengar nesten to veker tidlegare.

– Det er viktig at vi sikrar folk kjøpekraft, elles vil inntektsfallet ramme økonomien i neste fase, seier Gabrielsen.

(©NPK)