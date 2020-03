innenriks

– Finanskomiteen er klar for å jobbe gjennom helga slik at vi kan få vedteke sakene så raskt som mogleg, skriv leiaren for Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H), i ein e-post til NTB.

Han opplyser at det òg er sett opp stortingsmøte måndag, i tillegg til det planlagde møtet torsdag.

– Eg meiner at vi med dette opplegget har lagt opp til ei rask behandling, og eg ser fram til konstruktivt samarbeid med dei andre partia for å få dette i hamn raskt, skriv Kapur.

