Mann dømt til halvtanna års fengsel for bildrap på to kvinner i Nordfjord

innenriks

Sogn og Fjordane tingrett fann mannen skuldig i å ha køyrt ned dei to kvinnene som var ute og gjekk tur på gangvegen i Kjølsdalen. Begge omkom i påkøyrsla.

Retten meiner bilføraren var grovt aktlaus og at dette førte til at dei to kvinnene døydde, skriv Sunnmørsposten.

Dommen er i tråd med påstanden frå aktor.

Han må òg betale 125.000 kroner i erstatning til kvar av dei sju etterlatne, til saman 875.000 kroner. Vidare er han frådømd førarretten for alltid.

Mannen har hevda at han fekk eit sjukdomsanfall før ulykka, men dette har retten sett vekk frå. Dei meiner det er prova at han sovna bak rattet eller på annan måte var umerksam.

Det er ikkje funne bremsespor der ulykka skjedde, sjølv om bilen mannen køyrde, kryssa over i motgåande køyrefelt, gjennom ein bom og inn i ein mur på motsett side.

Prøvar viser at tiltala hadde både amfetamin og klonazepam i blodet. Sjølv har mannen hevda at han må ha fått i seg narkotika ved eit uhell, eller av aktløyse. Dette fann ikkje retten sannsynleg.

Retten fann ingen formildande omstende, derimot er det skjerpande at 54-åringen tidlegare er dømd for ruspåverka køyring.

(©NPK)