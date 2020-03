NHO skuffa over krisepakken til regjeringa: – Det er ikkje nok

innenriks

– Vi fekk fleire viktige avklaringar i dag, men det er ikkje nok. Vi treng med ein gong fleire tiltak på plass om få dagar, seier Almlid til NTB.

Bedriftene blir no sitjande med ein så stor del av rekninga at arbeidsplassar står i fare, åtvarar han.

Almlid er spesielt uroa over kostnadene som må takast av arbeidsgivar når tilsette blir permitterte, er heime med barn eller sit i karantene. Regjeringa har no bestemt at arbeidsgivar berre skal ta kostnaden for dei to første dagane ved permisjon, ned frå 15 dagar i dag. Kravet frå NHO er at perioden må kuttast til to dagar òg når tilsette er heime med barn eller i karantene.

Almlid fortel at han blir nedringd av fortvila bedriftsleiarar. Folk har gråte på telefonen, og frykta er stor for at bedrifter skal gå over ende.

– Vi må vere førebudde på konkursar og nedleggingar, åtvarar han.

– Dette blir veldig tungt for veldig mange bedrifter.

NHO-sjefen legg likevel til at det er mykje positivt i krisepakken frå regjeringa.

– Men det må kraftigare lut til for at dette skal verke, meiner han.

