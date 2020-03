Norwegian permitterer 5.000 tilsette – etterlyser fleire tiltak frå regjeringa

innenriks

Fredag informerte Norwegians konsernsjef Jacob Schram om at selskapet blir nøydd til å permittere 5.000 tilsette, noko som svarar til nesten halvparten av arbeidsstyrken deira.

Schram seier det er svært bra at regjeringa reduserer avgifter for norsk luftfart, men at dei har behov for meir kraftfulle tiltak.

– Dette er den verste krisa vi har opplevd i historia til selskapet, seier Schram.

Han samanliknar situasjonen med ein «krig utan bomber og granatar», men forsikrar om at dei gjer alt dei kan for å kome seg gjennom krisa.

Virussituasjonen har gått hardt utover flyselskapet. Den siste månaden har aksjekursen til selskapet gått ned med nesten 80 prosent. Schram forklarer at mange flyselskap har vorte nøydde til å søkje hjelp hos regjeringane i landa dei held til i, og meiner situasjonen er den same for Norwegian.

– Koronaviruset er ikkje berre eit problem for oss, men for heile flyindustrien.

Schram er i heimekarantene etter ei reise til London. På pressekonferansen opplyste han at han ikkje er smitta, berre sett i karantene.

(©NPK)