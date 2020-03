Presseorganisasjonar reagerer på at journalistikk ikkje er «samfunnskritisk funksjon»

innenriks

Det skriv Medier24.

– Styresmaktene kan ikkje på den eine sida vere opptekne av å få informasjon, og på den andre sida gjere det vanskeleg for dei som skal få ut informasjonen, seier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Regjeringa vedtok torsdag at alle skular og barnehagar blir stengde som følgje av koronasmitten, og berre kritisk nøkkelpersonell får sende barna sine i barnehagar.

Blant funksjonar som blir sett på som kritiske for samfunnet, er forsvar, helse og omsorg og finansielle tenester. Journalistar er ikkje på lista.

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser og Fagpressen har sendt brev både til helseministeren og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet der dei ber om at journalistar kjem med på lista.

– Gitt det enorme behovet for informasjon til publikum som epidemien utløyser, meiner vi det er openbert at dei redaktørstyrte, journalistiske media har ein svært viktig og kritisk samfunnsfunksjon, i form av fagleg fundert, kritisk og uavhengig informasjonsformidling. At media har ein slik funksjon, har vore anerkjent av norske styresmakter heilt frå andre verdskrigen, heiter det mellom anna i brevet.

