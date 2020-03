innenriks

Kravet om ein slik buffer handlar kort sagt om at bankane skal ha reservar i bakhand for dårlegare tider.

Finansdepartementet etterkom med avgjerda si fredag ei tilråding frå Noregs Bank.

– Det er etter Noregs Banks vurdering risiko for eit markert tilbakeslag i norsk økonomi som følgje av utbrotet av koronaviruset. Bufferkravet blir sett ned for å motverke at ein strammare utlånspraksis i bankane forsterkar ein nedgang, heiter det frå departementet.

