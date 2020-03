Regjeringa tek det meste av permisjonsrekninga

innenriks

Samtidig blir reglane for karensdagar endra. Det er til vanleg tre karensdagar mellom permisjonstida og dagpengetida, men dei blir no fjerna, etter det NTB erfarer.

Ein karensdag er ein sjukedag der arbeidstakaren ikkje får betalt.

Tiltaka er ein del av krisepakken som statsminister Erna Solberg (H) legg fram saman med fleire andre statsrådar klokka 12.30 fredag.

Det er varsla krisetiltak for fleire milliardar kroner for å hjelpe norsk økonomi, som no blir fullstendig lamma av utbrotet av koronavirus.