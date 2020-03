SV ber om ein meir kraftfull krisepakke

innenriks

– Når mange fryktar for jobbane sine, trengst krisepakkar for reiseliv, kultur og andre utsette næringar. Vi er skuffa over at regjeringa ikkje kjem med noko kraftfullt for å berge jobbar i dag, seier partileiar Audun Lysbakken.

– Reinhaldarar, helsepersonell, transportarbeidarar og andre som står i første rekkje i kampen mot smitten, er heltane no, og vi må sørgje for at det er mange nok av dei. Kommunane må få ein garanti for at dei vil få dekt utgiftene med å halde denne responsen i gang.

SV kjem med eigne forslag.

Dei vil mellom anna doble talet på «sjukt barn-dagar» til minst 20, at staten dekkjer full lønn for permitterte den første tida, og at sjølvstendige og andre som ikkje blir omfatta av permisjonslova, som i kulturlivet og i sørvisyrke, må kunne få dagpengar og omsorgspengar.

