– Sjølv om skular og barnehagar no er stengde for vanleg aktivitet, tyder ikkje dette at skulane stengjer ned, skriv kommunen i ei pressemelding.

Kommunen vil halde oppe eit tilbod for barn med foreldre eller føresette som utfører samfunnskritiske oppgåver.

– Skular og barnehagar vil så snart som mogleg gjere nødvendige avklaringar om kva barn som fell inn under ordninga, står det i pressemeldinga.

– I tillegg skal barn med store og vedvarande behov framleis ha tilbodet sitt.

