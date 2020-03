innenriks

Sánchez gjer det klart at styresmaktene vil mobilisere alle ressursar, inkludert dei militære for å prøve å bremse utbrotet.

Han la til at det ikkje er umogleg at det kan vere 10.000 smittetilfelle allereie i neste veke. Hittil er det registrert over 3.000 tilfelle og 84 dødsfall.

Spania har allereie isolert fire kommunar i Catalonia frå resten av landet i to veker. Over 70.000 innbyggarar i dei fire småbyane litt nord for Barcelona har forbod mot å forlate områda.

