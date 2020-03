Heimevernet hjelper til med å nekte utlendingar innreise på Gardermoen

innenriks

– Heimevernet er på plass og hjelper. Dei er i gang med tiltaka. Dei står ved bagasjebandet og deler ut informasjon om reglane som er innførte, seier pressevakt i Avinor Nora Prestaasen til NTB.

Kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet utdjupar følgjande:

– Dei som kjem til Noreg utanfor Norden blir sette i ein 14 dagars karantene. Dersom passasjerane som ikkje er frå Noreg, ikkje kan vere her i karanteneperioden, ber vi dei om å reise heim. Avinor og politiet hjelper Ullensaker kommune, som har ansvar for smittevernet, seier han til NTB.

Blir bede om å snu

Ullensaker kommune bad fredag kveld Forsvaret om hjelp til å handheve dei nye reglane som er innførte for å hindre smitte av koronaviruset.

Friske reisande skal returnerast så fort som mogleg. Dersom dei ikkje kan reise heim same dag, blir dei losjerte inn på hotell til neste dag, opplyser Ullensaker kommune.

Utanlandske reisande som har sjukdomssymptom, blir testa ved LHL-sykehuset i kommunen og sett i isolasjon i 14 dagar. Norske reisande skal reise heim og vere i 14 dagars heimekarantene umiddelbart.

Stenge grensene

Fleire land, mellom dei Danmark, har stengt grensene sine som eit tiltak for å hindre ytterlegare smitte av koronaviruset.

Noreg har førebels ikkje følgt etter, men Aps byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen, meiner at vi bør innføre same type tiltak her til lands.

– Eg meiner situasjonen er så alvorleg at Noreg òg bør vurdere å stenge grensa, slik partikollegaen vår, statsminister Mette Frederiksen, har teke initiativet til i Danmark frå laurdag, seier Johansen til VG.

