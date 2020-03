innenriks

Statsråd Bollestad har regelmessige møte med Mattilsynet og sentrale aktørar i landbruket. Så langt er det ikkje meldt om akutte problem i næringa.

– Matproduksjonen i Noreg går som normalt, og det er nok mat. Eg følgjer situasjonen tett, og med rapporteringa får vi oversikt over potensielle utfordringar som kan oppstå framover i tid. Det er viktig med tett dialog. Det gjer at vi raskt kan respondere med tiltak dersom det er behov for det, seier Bollestad i ei pressemelding søndag.

(©NPK)