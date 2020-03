Opposisjonen og regjeringa i forhandlingar om krisepakke

innenriks

Søndag klokka 14 møtte opposisjonen statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) for å koma med innspela sine til koronakrisepakken som regjeringa la fram fredag. Tiltaka er førebels anslått å koste staten 6,5 milliardar kroner.

Opposisjonen meiner mellom anna at regjeringa ikkje gjer nok for å verne om sjølvstendig næringsdrivande og andre som ikkje blir omfatta av permisjonsreglane.

Sidan regjeringa er i mindretal, må ho søkje semje med i alle fall delar av opposisjonen for å få banka gjennom krisepakken i Stortinget.

– Vi gjer alt vi kan for å ta vare på jobbar og velferd og håper å samle eit breitt fleirtal bak forslag som vil gi rask effekt for bedrifter og arbeidsfolk, seier Høgres Mudassar Kapur, som leiar finanskomiteen på Stortinget.

– Raske tiltak

Både Ap, SV og MDG krev betre tiltak for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

– For Arbeidarpartiet er det viktig at krisetiltaka som blir sette i verk, har ein klar sosial profil. Det har dei ikkje i regjeringsforslaget, seier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Ap krev òg full lønn ved permisjon, ei rausare omsorgspengeordning, og dessutan utsetjing av moms og arbeidsgivaravgift.

Blant SVs krav er mellom anna at sjølvstendige næringsdrivande som taxisjåførar, frisørar og kulturarbeidarar, blir sikra omsorgspengar og sjukelønn. I tillegg vil partiet at kvoten for sjukt barn-dager blir forlengt, og at staten betaler for dette.

Meir til sjølvstendige og frilansarar

Også MDG og Raudt vil ha sterkare tiltak for å hjelpe småbedrifter, frilansarar, sjølvstendig næringsdrivande og lågtlønte som allereie har lite.

– Alle dei små aktørane er enormt viktige for ein sunn økonomi når denne krisa ein dag er over. Mange er redde for å måtte gå frå hus og heim om krisa held fram og inntektene heilt uteblir, seier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson i MDG Une Bastholm.

Raudt prioriterer kravet om auka dagpengar, spesielt for lågtlønte.

– Vi må òg tydeleg sikre at lærlingar som blir ramma, blir sikra inntekt, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Både SV og MDG krev i tillegg særskilde krisepakkar for utsette næringar, som kultur- og reiselivet.

– Ikkje politisk mynt

Framstegspartiets leiar Siv Jensen påstår at opposisjonen ikkje er oppteken av å slå politisk mynt på situasjonen.

– Vi er opptekne av å finne løysingar som skaper tryggleik for tusenvis av bedrifter og tilsette i bedrifter rundt om i landet som er urolege og bekymra, som er redde. Då er det ikkje tida for spel, understrekar ho overfor TV 2.

Jensen får støtte frå Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Det skal vere haldninga overfor regjeringa. Vi må arbeide raskt, og det viktigaste er helsesida av dette. Å unngå at fleire blir smitta, slik at vi får uverdige tilstandar i sjukehusa, seier Støre.

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen skulda fredag regjeringa for å velte rekninga for koronakrisa over på arbeidsfolk.

Ser til Danmark

Både LO og fleire opposisjonsparti meiner Noreg bør sjå til Danmark. Der vart det søndag vedteke ei ny krisepakke der staten betaler 75 prosent og arbeidsgivarar 25 prosent av løna til tilsette i bedrifter som kan koma til å måtte sparke 30 prosent av medarbeidarane eller fleire enn 50 tilsette.

Danmark har òg innført ei eigen krisepakke for kulturnæringa, mellom anna kompensasjon for arrangement som blir avlyste.

