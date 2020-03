Barneombodet ber styresmaktene sørgje for at sårbare barn får hjelp

innenriks

Engh seier at ho er glad for at barnevernet og helsetenestene har beredskap for barn som slit.

– Så håpar eg at alle som jobbar med utsette og sårbare barn og unge mellom anna i skule, barnehage og barnevern, no gjer det vesle ekstra for dei. De er utruleg viktige for barna no framover, seier ho.

Ta ein telefon og sjekk korleis det går med nokon du er bekymra for, oppmodar ho.

Engh roser òg pressekonferansen for barn måndag, der statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) svara på spørsmål om koronakrisa.

– Det er bra at statsministeren tok seg tid til å snakke direkte til barna for å tryggje dei på pressekonferansen i dag. Det treng dei no, seier barneombodet.

Barneombodet minner om at alarmtelefonen for barn og unge er døgnopen. Telefonnummeret er 116 111.

(©NPK)