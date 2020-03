Bastholm: – Hjelper dei som allereie har lite

innenriks

– Vi er glade for sterkare tiltak for å hjelpe småbedrifter, frilansarar, sjølvstendig næringsdrivande og ikkje minst lågtlønte og lærlingar som allereie har lite, og no kan bli ståande på berr bakke, seier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG.

Ho legg til at alle dei små aktørane er enormt viktige for ein sunn økonomi når krisa ein dag er over.

– Mange sjølvstendig næringsdrivande og småbedrifter driv allereie på knappe marginar og treng utsett innbetaling av avgifter og at staten tek endå større ansvar for utgiftene når folk må permitterast eller arbeidstakarar må halde seg heime i karantene eller med barn. Det er vi glade for å ha fått no, seier Bastholm.

