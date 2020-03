Bemanningsutfordringar for NRK

innenriks

Ei rekkje redaksjonar landet over slit som følgje av at medarbeidarar er smitta, er i karantene eller har heimekontor. NRK må likevel ha ein del folk fysisk til stades på hovudkontoret på Marienlyst i Oslo for å lage fjernsyns- og radiosendingar. Det tyder at dei har henta inn medarbeidarar frå andre redaksjonar.

– Vi har no definert nyheitene som prioritert. Det tyder at vi har tilgang på personale frå andre delar av NRK som kan kome inn og fylle posisjonar, seier redaktør Knut Magnus Berge i NRK Nyheiter til Medier24.

(©NPK)