Personar som treng helsehjelp, skal oppsøkje den nye legevakta, som ligg på det gamle tannlegekontoret ved Alstad barneskule. Dei med ordinær forkjøling skal framleis halde seg heime.

– Planen er at luftvegs-legevakta skal vere oppe og gå dei næraste dagane, men her må vi ta atterhald om at vi har alt av personell og utstyr tilgjengeleg, seier legevaktsjef Raymond Dokmo i Bodø kommune.

(©NPK)