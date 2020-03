innenriks

– Vi gjer dette som eit koronatiltak og innfører ordninga for dei som opphavleg stod på heimreise frå sokkelen denne veka. Dette gjeld då dei som er ute no i første omgang, så er det for tidleg å seie noko om oppfølginga etter dette, seier pressekontakt Morten Eek til Stavanger Aftenblad.

Tiltaket vil òg lette logistikken med å frakte folk til og frå felta med helikopter.

Det er uklart kor lenge den nye ordninga skal vare.

