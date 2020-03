Forbrukarøkonom åtvarar: Ta grep no!

innenriks

Titusenvis av arbeidstakarar får i desse dagane permisjonsvarsel på grunn av følgja av koronasmitten. Alle permitterte som tener opptil 600.000 kroner (6G), vil vere sikra full lønn i minst 20 dagar av permisjonsperioden med krisepakken partia på Stortinget vart samde om måndag.

Foreldre får òg dobla talet på «heime med sjukt barn»-dagar. No er kvar forelder sikra minst 20 dagar med lønn. Det skal hjelpe dei som må vere heime med barna fordi barnehagane og skulane er stengde.

Med dei to grepa kan mange arbeidstakarar i Noreg senke skuldrene litt.

Kraftig inntektskutt

Men permitterte er berre sikra full lønn i ein månad. Deretter vil mange miste ein stor del av inntekta. Ifølgje avtalen på Stortinget får alle som tener mellom 300.000 og 600.000 kroner, berre 62,4 prosent av lønna i dagpengar, medan dei som tener mindre enn dette, held på 80 prosent av inntekta.

– Om dette held fram og ein ikkje kjem tilbake i full jobb, vil mange få ein inntektsreduksjon som kan gå hardt ut over økonomien, seier forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Jo høgare inntekt du har, jo høgare inntektsfall vil ein kunne oppleve, legg ho til.

Sandmæl har derfor eit klart råd til alle som no blir permitterte: Skaff oversikt over økonomien allereie no. Set opp eit budsjett. Dei som etter kvart opplever at dei ikkje får det til å gå rundt, bør byrje å kutte, først i unødvendige utgifter.

– Sei opp abonnement og strøymetenester, rår Sandmæl.

Neste på lista er å be om betalingsutsetjing på studielånet.

– Du kan utsetje 36 rekningar til saman. Det gjer ein enkelt på nettsida til Lånekassen, seier forbrukarøkonomen, som også er kjent frå TV 3-programma «Luksusfellen» og «I lomma på Silje».

Be om avdragsfridom

Deretter kan ein spørje banken om avdragsfridom på lånet. Då kan du sleppe å betale avdrag ein periode og berre betale renter og kostnader på lånet.

Ifølgje Sandmæl er bankane innstilte på å strekkje seg for å hjelpe folk no fordi det er unntakstilstand.

– Det er viktig å halde dei økonomiske hjula i gang, og bankane er eitt av midla til å få ting til å gå rundt, både for privatpersonar og bedrifter, påpeikar ho.

Handsrekking til frilansarar

Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar har ikkje same rettar som tilsette. Mange jobbar dessutan i bransjar som har fått melding om å stengje for å hindre at smitten spreier seg. Det rammar alt frå frisørar til kulturarbeidarar.

Politikarane er samde om ei ny, mellombels ordning som skal sikre ei inntekt òg for desse. Dei som mistar inntektsgrunnlaget på grunn av koronapandemien, blir sikra 80 prosent av gjennomsnittsinntekta frå dei siste tre åra. Taket er 6G, altså 600.000 kroner. Men ordninga trer først inn etter 17 dagar. Dermed taper frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande nesten ein månads inntekt.

Sjølvstendig næringsdrivande kan få sjukepengar frå og med dag tre. Dei som må vere heime med barn, skal få omsorgspengar som andre arbeidstakarar, men først frå og med den fjerde dagen.

Lærlingar, lågtlønte og AAP

Dei som mistar lærlingplassen sin, skal få ha ei inntekt på same nivå som lærlinglønna, ifølgje avtalen på Stortinget.

Dessutan blir inntektsgrensa sett ned for å ha rett til dagpengar frå snautt 150.000 kroner til 75.000 kroner.

Den såkalla aktivitetsplikta for mottakarar av sosialhjelp blir droppa inntil vidare, og tidsavgrensa trygdeytingar, slik som arbeidsavklaringspengar, blir forlengde.

Endringane i alle ytingane og ordningane trer i kraft direkte, blir det slått fast, men det blir lagt til eit «utbetalingane skjer så raskt Nav får på plass ei teknisk løysing».

(©NPK)