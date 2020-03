Karantenebrot får høge normalstraffer

innenriks

I eit rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffa for brot på heimekarantene og isolasjon normalt skal straffast med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffa er fengsel i 15 dagar.

Folk som bryt forbodet mot å vere på fritidseigedom i ein annan kommune enn heimkommunen, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dagar i fengsel.

– Pålegget til politiet og påtalemakta er at dei må behandle slike lovbrot med det alvoret og den prioriteten situasjonen krev. Riksadvokaten understrekar at formålet med dei reaktive tiltaka er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriv Riksadvokaten på nettstaden sin.

Store beløp

Bot på 20.000 kroner blir òg normalstraffa for dei som bryt forbodet mot å arrangere kulturarrangement, idrettsarrangement og idrettsaktivitetar.

Dersom arrangøren er eit føretak, skal straffa vere på minst 50.000 kroner.

Bøtenivået er det same for tilfelle der utdanningsinstitusjonar og stengde verksemder held ope i strid med gjeldande vedtak.

Førebyggje smitte

– Formålet med tiltaka er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt. Dei allmennpreventive omsyna er såleis førande for dei vurderingane som skal gjerast. Det blir òg understreka at spreiinga av viruset skjer raskt, og at det kan bli behov for snarlege endringar og presiseringar, opplyser riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i rundskrivet.

Den øvre strafferamma i karanteneforskrifta er fengsel i seks månader. Smittevernlova har ei øvre strafferamme på fengsel i to år.