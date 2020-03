LO nøgde med krisepakke

innenriks

– ​Det er bra at stortingsfleirtalet har gjort den sosiale profilen mykje betre enn det som låg i opplegget frå regjeringa. LO har på vegner av norske arbeidstakarar vore heilt klare på at fellesskapet må stille opp, slik at ikkje vanlege lønnsmottakarar blir ramma for hardt, seier LO-leiar Hans Christian Gabrielsen.

Ordningane som Stortinget vart samde om måndag, blir kalla eit viktig første skritt.

Dei vil sikre alle som tener opptil 600.000 kroner, full inntekt til folk som blir permitterte i 20 dagar. Men deretter kan inntekta søkke kraftig når dei permitterte går over til dagpengar.

– Eg kjem til å ha tett kontakt med forbunda våre og våre tillitsvalde for å sjå på behovet for at ein skal ta fleire grep på ytingssatsar på dagpengar, seier Gabrielsen.

Han er òg oppteken av sjølvstendig næringsdrivande i bransjar som no har fått pålegg om å stengje av smittevernomsyn.

– Vi må jobbe vidare med å sjå korleis denne gruppa får ei betre inntektssikring, seier LO-leiaren

(©NPK)