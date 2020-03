Lysbakken: – Viktig at alle har inntekt å leve av

innenriks

– No står folket og næringslivet i ein veldig vanskeleg situasjon. Då må vi hjelpe og gi tryggleik, både for økonomien til kvar einskild og for å tryggje arbeidsplassar. Det har vi klart i desse forhandlingane, seier SV-leiaren.

Han seier at SV, Ap, Sp og Frp allereie i helga vart samde om kraftige tiltak for å sikre økonomien til folk og næringar ramma av koronakrisa.

– Det handlar om at dei som blir permitterte eller må vere heime med barn, må ha pengar å leve av. Det handlar om sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar, som normalt ikkje får dagpengar, og om å sørgje for at dei som får støtte frå Nav, held fram med å få det, sjølv om dei ikkje kan delta i aktivitetar, seier Lysbakken.

– Alle må ha ei inntekt å leve av. Det er utruleg viktig, legg han til.

Partia er samde om å gi høgare dagpengar enn vanleg for lågtlønte, dobling av omsorgsdagar for folk som må vere heime med barn. Staten skal vidare ta ein større del av rekninga for sjukepengar, permisjon og omsorgslønn frå bedriftene og lågaste sats på moms blir redusert for store delar av 2020.

