Meir fleksitid for statstilsette under koronakrisa

innenriks

Staten og dei fire hovudsamanslutningane vart måndag samd om å endre rammene for normalarbeidstid.

– Lov og avtaleverk er laga for ein normalsituasjon, ikkje ein slik situasjon vi står oppe i no, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Normalt skal statstilsette ha kjernetid frå klokka 09 til klokka 14.30. Partane er samde om at dette blir sett til side for ein periode.

– Mange tilsette i staten er heime med barn heile eller delar av dagen, og nokre dreg tidlegare eller seinare på jobb enn vanleg. Då må dei tilsette ha fleksibilitet som gjer at dei i større grad kan jobbe når dei har moglegheit til det, seier Astrup.

Partane er òg samde om rammene i verksemder som har samfunnskritiske funksjonar. Her kan kviletida reduserast frå 11 til 8 timar, og arbeidsgivar har moglegheit til å påleggje overtid på inntil 400 timar i år.

Avtalen er inngått mellom staten og LO stat, Akademikerne, Unio og YS. Astrup roser partane for å vere velvillige og konstruktive.

– Både lov og avtaleverk legg til rette for at arbeidsgivar og tillitsvalde kan finne gode løysingar lokalt. Dette oppmodar vi spesielt til no, skriv partane.