Moxnes: – Rekninga skal ikkje veltast over på arbeidsfolk

innenriks

– Det er avgjerande at rekninga for denne store nasjonale krisa ikkje blir velta over på arbeidsfolk, slik regjeringa prøvde på, seier partileiaren.

Han viser til at Raudt har fått viktige gjennomslag for å sikre auka dagpengar for dei som blir permitterte, spesielt lågtlønte. Og at folk med lausare tilknyting til arbeidslivet blir sikra ei inntekt. Raudt har vidare fått gjennomslag for at lærlingar som mistar jobben, blir sikra inntekt på nivå med lærlinglønna.

– Eg skal ikkje leggje skjul på at Raudt på fleire punkt ville gå lenger. Det trengst ein skikkeleg krisepakke for arbeidsfolk. Men det Stortinget vedtek i dag, er viktige forbetringar, og store steg i rett retning frå det regjeringa først la på bordet, seier Moxnes.

(©NPK)