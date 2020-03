NHO-sjefen godt nøgd med krisepakken

innenriks

– Eit samla Storting har gått føre og har vist den politiske leiarskapen vi treng i denne krisa. NHO er glade for at politikarane har lytta og forstått den alvorlege situasjonen for bedriftene, seier Almlid i ein e-post til NTB.

Han var mindre nøgd då regjeringa la fram ein mellombels krisepakke fredag førre veke. No er tonen ein annan.

– Denne helga har vist korleis norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne samlinga vil få tyding for evna vår til å handtere krisa framover, meiner Almlid.

Han er oppteken av å unngå konkursar blant sunne selskap, og at ingen jobbar skal gå tapt. Dessutan vil han halde oppe samfunnsviktige funksjonar.

– Dette breie forliket er eit svært viktig bidrag til bedriftene, og sender eit signal om at alle politikarane står saman, avsluttar Almlid.

