No bør alle med influensaliknande symptom halde seg heime

Det gjeld òg lette symptom på forkjøling eller vondt i halsen, men dei fleste treng ikkje å testast for koronaviruset. Testane blir reserverte for sårbare grupper og helsepersonell.

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus seier til NRK Rogaland at det no er meir koronavirus enn influensasmitte i omløp.

Dei som har nærkontakt med personar som viser symptom, kan framleis gå på jobb og treng ikkje gå i karantene. Det gjeld òg helsepersonell. Det blir likevel tilrådd frå Folkehelseinstituttet at dei må vere ekstra merksame på eigne symptom.

Utvidar kapasiteten

– Det vil bli enklare å teste seg framover. Fleire av dei store universitetssjukehusa er i ferd med å auke kapasiteten, seier fungerande assisterande helsedirektør, Espen Rostrum Nakstad, til NRK dagsnytt.

Han fortel at auka testing har fungert bra i land som Sør-Korea for å få kontroll på viruset, og redusert tilfella av nye smitta.

– Vi var i ein fase førre veke der vi byrja å miste kontrollen, og det var bakgrunnen til tiltaka som vart sette i verk torsdag. No vil tida vise om Noreg har fått kontroll på viruset, seier Nakstad.

Han seier det er umogleg å vite kor lenge dei tiltaka som har vorte sette i verk, vil vare, slik som stengde skular og grenser, men at dei i første omgang vil vare i ti dagar til, fram mot 26. mars.

Gå ut frå at det er korona

Til NRK Sørlandet seier seksjonsoverlege ved Sørlandet sjukehus, Benedicte Severinsen, at dei som er snufsete eller forkjølte og lurer på om det kan vere korona, kan gå ut ifrå at det er det og halde seg heime i fjorten dagar.

Til Nettavisen legg Severinsen til at det blir venta ein kraftig auke i talet på positive korona-testar.

– Vi har testa alle tilsette som har snufsa og hatt forkjølingssymptom, og framleis er det slik at dei fleste prøvane er negative. Men om utviklinga i Noreg følgjer andre land som ligg føre oss, så vil talet på smitta auke kraftig framover.

Ho gjer det klart at det å halde avstand til andre no er ekstremt viktig for å hindre ei utvikling lik den vi ser i Italia.

