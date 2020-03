innenriks

Det stadfestar kjeda til E24. Førre veke varsla selskapet at fleire hundre kunne bli permitterte.

Hotellkjeda, som er eigd av Petter Stordalen, har totalt 17.000 tilsette i Norden. For ei veke sidan hadde Nordic Choice opplevd at bestillingsraten fall med 50 prosent, medan no har han falle endå meir, skriv E24.

