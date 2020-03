Norwegian kansellerer 85 prosent av avgangane og permitter til saman 7.300 tilsette

innenriks

Dette utgjer nesten alle dei tilsette i selskapet.

– Luftfarten står overfor ei ekstraordinær krise der også vi i Norwegian må setje dei aller fleste av flya våre på bakken og permittere ein stor del av kollegaene våre. Desse eigne tiltaka er dessverre ikkje nok, seier konsernsjef Jacob Schram.

– I denne heilt kritiske situasjonen vi står oppe i, er det derfor svært positivt at norske styresmakter har uttala at dei vil gjere det som trengst for å trygge norsk luftfart, slik at viktig infrastruktur og titusenvis av jobbar blir haldne oppe, held han fram.

I pressemeldinga frå selskapet opplyser Norwegian at dei er i dialog med norske styresmakter for å setje opp ekstrafly, dersom dette er nødvendig for å få nordmenn heim.

Selskapet vil no flyge med redusert kapasitet innanlands og mellom dei nordiske hovudstadene, med nokre europeiske flygingar. Alle interkontinentale flygingar blir avlyste, utanom flygingar til og frå Thailand som blir held fram ut mars.