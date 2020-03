Ny test kan gi kjappare koronasvar

innenriks

Det er legemiddelselskapet Roche som står bak den nye såkalla cobas sars-CoV-2-analysen, som no har vorte hastegodkjend i USA.

Testen kan takast i bruk i marknader som godtar CE-merket, og Noreg er dermed omfatta.

Oslo universitetssjukehus (OUS) har ei testmaskin i bruk allereie og får endå ei til veka. Éi hamnar òg på Ahus og kanskje éi i Stavanger, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Kapasiteten vil dermed auke betrakteleg, sidan kvar maskin kan gjennomføre 1.440 testar i døgnet.

– Roche påskunda utviklinga av testen for å møte eit aukande behov for testing av pasientar for slik å kunne bidra til å hindre ytterlegare spreiing av viruset i ein så tidleg fase som mogleg, seier administrerande direktør Daniel Malarek i Roche Diagnostics Noreg i ei pressemelding.

(©NPK)