Den pågåande priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, og dessutan koronapandemien, gjer at prisen nesten er halvert på under ein månad. For ein månad sidan låg oljeprisen på rundt 57 dollar fatet.

Før helga var prisen rundt 35 dollar, men den fall bratt måndag. Sidan midnatt har oljeprisen falle 14,3 prosent.

Tidlegare måndag var prisen så vidt under 30 dollar fatet, men den henta seg litt inn igjen mot stengetid på Oslo Børs og var då på 31 dollar.

