Sanner opnar for auka oljepengebruk

– Poenget med handlingsregelen er at vi skal kunne bruke litt meir når det er behov for det, og så må vi halde igjen i gode tider, sa finansministeren under ein pressekonferanse i samband med budsjettkonferansen til regjeringa på Hurdalssjøen måndag kveld.

Han viser til gode resultat som følgje av auka oljepengebruk då oljeprisen fall i 2014.

– No når vi ser at mange blir permitterte, at bedrifter kan gå konkurs, så er det rom for å bruke litt meir, men då må vi huske på det i gode tider, at då må vi òg halde igjen, sa Sanner.

Handlingsregelen avgrensar den årlege bruken av oljepengar til 3 prosent av verdien av oljefondet.

Verken stortingspolitikarane eller regjeringa hadde måndag noko anslag på kostnadene for krisepakken til norske arbeidstakarar og bedrifter.

Allereie før pakken vart vesentleg jekka opp i Stortinget, var kostnadene anslått til 6,5 milliardar kroner. Søndag kom dessutan regjeringa med to garanti- og låneordninger for totalt 100 milliardar kroner for norske bedrifter.

