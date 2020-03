innenriks

Sivilforsvaret hjelper mellom anna til med telt, lys og varme i samband med prøvetaking, og med støtte til politiet i samband med grensekontroll, skriv dei i ei pressemelding.

– I den krevjande situasjonen landet vårt står i no, er eg glad for at Sivilforsvaret kan bidra med forsterkningsressursar, seier sivilforsvarssjef Tore Kjetil Stårvik.

