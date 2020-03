Sjukepleiarforbundet ber om meir smittevernutstyr

innenriks

– Eg er bekymra for tilgangen på smittevernutstyr. Det eg kan seie er at Oslo kommune har gjort alt eg kan tenkje meg for å skaffe det. Men eg får mange tilbakemeldingar på at det er for lite utstyr. Særleg i kommunen, seier Orlund til NRK.

I helga uttalte regjeringa at ho i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om dei kan hjelpe til å med å frakte smitteverneutstyr frå Kina.

NRK skriv at EU har innført restriksjonar på eksport av ansiktsmasker og anna verneutstyr for å sikre at eigne behov kan dekkast under koronapandemien.

– Vi er ein høgteknologisk og intelligent nasjon. Det må vere nokre bedrifter som kan vri seg rundt og byrje å produsere noko her. Eg har ei heil klar forventning at regjeringa sørger for at det blir starta produksjon nokon stad, seier Orlund.

(©NPK)