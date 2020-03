Støre: – Heilt uaktuelt at arbeidarar skal stå åleine i denne tida

innenriks

– Ap har jobba gjennom helga for å betre krisepakken frå regjeringa, gjere han meir sosial og stø menneske som no kjem i ein vanskeleg situasjon. For oss er det heilt uaktuelt at kabinpersonale, taxisjåførar og kulturlivet skal stå åleine i denne tida, seier Ap-leiaren.

– Det har vore viktig å skape ein meir sosial profil på krisepakken. Derfor var det heilt nødvendig og rettferdig at arbeidstakar får fleire dagar med full lønn om dei blir permitterte, at vi tek eit ekstra ansvar for lågtlønte, og at omsorgspengeordninga vart rausare, seier Hadia Tajik.

Sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar og lærlingar har samtidig fått ekstra ordningar.

