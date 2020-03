Talet på førespurnader til Nav eksploderer

innenriks

– Vi har mobilisert alle tilgjengelege ressursar. Men det vil bli lengre ventetid på behandling av søknader og utbetalingar. Vi ventar massivt trykk i tida framover, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng, kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt og arbeids- og tenestedirektør Kjell Hugvik på ein improvisert pressekonferanse måndag.

– Det er kjempeviktig at ein no viser litt tolmod. Vi skal sørgje for at folk få hjelp, lovar dei.

Måndag la Stortinget fram ein tiltakspakke for alle som mistar inntekter på grunn av koronakrisa. Eit allereie hardt pressa Nav må derfor handtere eit enormt tal førespurnader frå sjukmelde og permitterte.

– Vi jobbar på høggir i alle ledd. Men eg ber om respekt for at vi ikkje har alle svara i dag, seier Vågeng.

Samtidig er enkelte Nav-kontor nede på grunn av koronasmitte, og etaten ventar òg redusert bemanning framover. Nav-leiarane ber derfor alle som ikkje har heilt nødvendige spørsmål, om å bruke nettløysingane.

Nav-toppane seier dei må gå ut frå at talet på permisjonar vil liggje langt over det ein såg under til dømes finanskrisa, og at folk derfor kan måtte vente lenge på utbetalingar. Permitterte som må vente, vil få sosialhjelp i mellomtida, understrekar dei.

Samtidig er det no stort behov for arbeidskraft i ulike sektorar, som helsevesenet og transportsektoren.

– Dei har kontakta oss. Vi skal sørgje for å formidle arbeidskraft, seier Åsholt.

