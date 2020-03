Vedum: – Dette vil hjelpe arbeidsfolk i ein krevjande situasjon

innenriks

– All politikk handlar om folk og livet deira. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeidaren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for berre ei veke sidan, opplever no stor uvisse. Tiltaka i dag vil hjelpe dei og norske bedrifter som allereie står i ein veldig krevjande situasjon, seier Sp-leiaren.

Vedum seier at han er glad for eit samla Storting står saman om kraftfulle tiltak som vil gjere situasjonen folk står oppe i, litt mindre vanskeleg.

– Styrken i nasjonalstaten Noreg er at vi står saman når kriser rammar. Vedtaka som vil bli gjorde i dag på tvers av alle partigrenser, viser styrken med folkestyret vårt, seier han.

(©NPK)