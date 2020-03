Virke: – Partia har lytta

innenriks

− Stortinget viser styrken ved den norske modellen. Partia har lytta og samlar seg for å få landet gjennom denne krisa, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke.

Partia på Stortinget presenterte måndag morgon innhaldet i krisepakken for næringslivet som dei har vorte samde om etter forhandlingane i helga.

− Tiltaka innanfor meirverdiavgift, sjukelønn, omsorgspengar og lønnsdekning for sjølvstendig næringsdrivande er viktige grep for å få handels- og tenestenæringa gjennom denne krisa. Halvparten av norske arbeidstakarar jobbar i privat handels- og tenestenæring. Så dette treffer bedriftseigarar og arbeidstakarar over heile landet, seier Horneland Kristensen.

