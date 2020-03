YS: – Heilt nødvendige greip

innenriks

– Eg er glad for at eit samla Storting gjer det som er nødvendig for å hjelpe Noreg gjennom krisa, seier YS-leiar Erik Kollerud i ei pressemelding.

YS har dei siste dagane etterlyst tiltak for å avhjelpe situasjonen for arbeidstakarane.

– I dag blir det gjort heilt nødvendige grep for å sikre at alle dei som no blir permitterte, dei som må vere heime med barna sine og alle andre arbeidstakarar som blir ramma av krisa, skal få ein økonomisk tryggleik, meiner Kollerud.

Han er godt nøgd med at permitterte arbeidstakarar no vil få lønn dei første 20 dagane og at foreldre kan vere heime med barn i 20 dagar utan å miste inntekt.

Dessutan stiller YS seg bak at sjølvstendige næringsdrivande og frilansarar får mellombels inntektssikring frå Nav.

