Ekstra koronatiltak på Jacobs i Oslo

Tiltaka byrjar allereie ved inngangen. Kundane blir dirigerte med sperreband mot ein vask så dei kan vaske hendene før dei går inn i butikken. Tilsette desinfiserer alle flater som kundane kjem i kontakt med, jamleg, slik som skapdører og handlevogner. Dette skjer fleire gonger om dagen.

I tillegg bruker butikken berre annakvar kasse, for å auke avstanden mellom kundane. Kundane blir òg bedne om å betale med kort, og det heng fleire plakatar i butikken for å minne kundane om å halde avstand på éin meter.

– Dette gjer vi ikkje berre for kundane, men også for oss tilsette, slik at vi kan halde ut så lenge som mogleg og halde butikken open, seier butikksjefen.

