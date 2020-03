innenriks

Den første smitta fekk påvist koronaviruset i helga som var, skriv TV 2.

Også pasientar i heimetenesta i Bergen har fått påvist koronaviruset.

Direktør Berit Breistein i etat for heimebaserte tenester i Bergen fortel at eit fåtal brukarar no ikkje lenger ønskjer at heimesjukepleiarar kjem på besøk.

– Men dette er pasientar eller brukarar som ikkje har så mykje hjelp i utgangspunktet. Vi må uansett møte den enkelte og trygge dei og informere dei, seier Breistein.

