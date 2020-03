Forslag om å mellombels kutte ut lekdommarar i straffesaker

innenriks

Forslaga vart utarbeidde på eit ekstraordinært møte i Domstoladministrasjonen måndag, skriv Rett24. Lista over foreslåtte tiltak som kan kombinere redusert smittefare med dømmande verksemd, er sende til Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølgje Rett24 blir det foreslått forenkla signaturløysingar som kan utførast utan oppmøte i domstolen. Andre tiltak er utvida bruk av fjernmøteløysingar i rettsmøte og heimel for å stengje rettslokale for publikum generelt og for ein lengre periode.

Forslaga omfattar òg utvida bruk av skriftleg behandling og effektive reglar om overføring av saker dersom enkeltdomstolar må stengje ned på grunn av smitte.

Domstoladministrasjonen vil òg ha utvida tilgang til å setje rett utan meddommarar og effektive reglar ved behov for korttidskonstitusjonar. I tillegg ønskjer Høgsterett at straffesaker i større grad skal kunne haldast utan munnlege forhandlingar.

Verksemda i domstolane i landet er på eit minimum etter at ei eiga beredskapsgruppe vart etablert for to og ei halv veke sidan.

