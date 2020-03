Frykt for fulle kjølerom – vil gjennomføre gravferder som normalt

innenriks

– Dei fleste prøver no å gjennomføre gravferder innan dei tidsfristane som er sette i gravferdslova. Det har mellom anna med at det er avgrensa kjøleromskapasitet i den aktuelle kommunen, seier Åse Skrøvset, rådgivar for gravplassaker i Barne- og familiedepartementet, til Dagen.

Gravferdslova seier at kistegravlegging eller kremasjon kan utsetjast dersom det finst «tungtveiende grunner».

– I utgangspunktet blir dette bestemt av lokal gravplasstyresmakt. Eg veit at mange av dei lokale gravplasstyresmaktene synest det er krevjande no, det er mykje uvisse rundt situasjonen og korleis han vil sjå ut om ei veke eller to, seier Skrøvset.

Den norske kyrkja har bestemt at alle gudstenester skal avlysast som følgje av koronasituasjonen. Det er derimot opna for at mellom anna gravferder kan gjennomførast i krisesituasjonar. Dette må skje i samråd med lokale helsestyresmakter.

I slike tilfelle må seremonien gjennomførast med mindre enn 50 deltakarar. Dei er heller ikkje opne for personar i karantene.

(©NPK)