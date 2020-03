Høie: Lokale reglar må ikkje hindre forsyning av mat og medisinar

innenriks

Regjeringa har innført ei rekkje inngripande tiltak mot spreiing av koronaviruset. I tillegg har fleire kommunar vedteke eigne karantenereglar.

Tromsø kommune er blant dei som har innført eigne karantenereglar for besøkjande frå Sør-Noreg.

No ber statsråden om at personar som driv med produksjon, transport og sal av mat, medisinar og andre daglegvarer, skal ha unntak frå dei lokale karantenereglane.

– Eg vil rose kommunane i landet for å ta smittespreiing på alvor. Men det er viktig at dei nye reglane ikkje er til hinder for forsyningar og andre kritiske samfunnsfunksjonar, seier Høie.

Han ber samtidig om at politi og forsvar ikkje skal stoppast frå å krysse kommunegrensene.

(©NPK)