Høie bekymra for folk som slit med rus og psykiatri

Høie påpeika at dette er nokre av dei mest sårbare gruppene i samfunnet og at dei kan vere særleg utsette for å bli ramma av sjukdommen. Han nemnde òg heimlause som ei gruppe som treng særleg omsorg.

– Det er viktig at dei får den hjelpa dei treng i ein situasjon som denne, seier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor laga ei tilråding til helsetenestene om korleis ein best kan ta vare på det spesielle behovet i gruppa. Høie ber kommunane om å gjere det dei kan for å jobbe saman med aktuelle samarbeidspartnarar.

