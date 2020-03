Høie fryktar at fleire planlegg hyttetur til helga – vurderer forbod

innenriks

Høie veg no for og imot å innføre eit generelt forbod mot å dra på hytta i ein annan kommune enn bustadkommunen. På ein pressekonferanse tysdag varsla han at konklusjonen kjem innan eit par dagar.

– Vi har ikkje endeleg konkludert om vi skal gjere dette forbode, men det er viktig at folk lyttar til dette no, sa Høie.

Trur mange planlegg tur

– Vi får tilbakemelding om at det framleis er ganske mange igjen på hyttene, og mange har planar om å dra til helga. Det må ein ikkje gjere! understreka han.

Høie bad òg sterkt om at folk må slutte å ringe rådmannen eller kommunelegen i hyttekommunen for å be om dispensasjon for seg og familien sin. Han påpeika at kommunane allereie er under stort press for å handtere koronakrisa, og at alle førespurnadene gjer situasjonen verre.

– Dette handlar ikkje om deg, sa han.

Utan unntak

Grunnen til at regjeringa ikkje allereie har innført forbod, er at det må gjelde alle.

– Vi kan ikkje ha nokre unntak. For nokre einskildmenneske eller enkeltfamiliar vil det vere ei stor belastning, sa han.

