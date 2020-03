Ingen tilsette i Oslo kommune blir permitterte

innenriks

– Oslo kommune har ingen planar om å permittere tilsette. Permisjonar vil i utgangspunktet berre flytte utgifter frå kommunen til staten, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Alle tilsette skal som hovudregel ha heimekontor med mindre dei har ei samfunnsviktig rolle.

Tilsette i kommunen må samtidig vere førebudde på å bli brukte på område der behova er størst.

– Vi har tett dialog med dei tillitsvalde, og rokerer på tilsette for å sikre at vi utnyttar kompetanse og kapasitet i kommunen best mogleg, seier Johansen.

